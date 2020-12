"Wuchti" wurde die kapitale Coloradotanne getauft, die jetzt den Anger in Hohengandern ziert.

Hohengandern/Bornhagen Kapitabler Weihnachtsbaum wird in Hohengandern mit Hilfe von Autokran und Hebebühne platziert.

„Wuchti“ strahlt in Hohengandern auf dem Anger

Hohengandern. Rund zwölf Meter hoch und "untenrum" sechs Meter im Durchmesser ist die wunderbar gewachsene Coloradotanne, die jetzt den Anger von Hohengandern ziert. Jeden Abend gehen die ungezählten Lichter an dem Baum zusammen mit der Straßenlaterne an.

Pünktlich zur Weihnachtszeit kam der Baum nach Hohengandern. „Zum dritten Mal aus dem Forstbetrieb von Michael Richter in Leinefelde“, erklärt Andreas Franke. Er ist im Eichsfeld nicht nur Chef der TSI, sondern auch in Hohengandern zuhause und in der Feuerwehr engagiert.

„Als Michael Richter mich anrief und sagte, er hätte, wenn wir wollen, wieder einen Baum für uns, haben wir sofort zugesagt“, erzählt Franke. Als er aber das erste Mal den Baum sah, sei ihm das Herz in die Hose gerutscht. Wie sollte das kapitable Gewächs bloß bis nach Hohengandern bugsiert werden?

Die TSI, die natürlich die Aktion mit sponserte, bekam Hilfe von TWE Uder, die sofort einen Autokran nach Leinefelde schickte. Und Franke kümmerte sich um die ordnungsbehördlichen Genehmigungen, um den Schwertransport sicher nach Hohengandern zu geleiten. Als er dort ankam, stand für die Bewohner sofort fest, welchen Namen der Baum bekommen sollte: „Wuchti“.

Denn wuchtig ist er. Andreas Franke muss lachen. Allen sei noch gut das Debakel im Gedächtnis mit dem wüst zerrupften Weihnachtbaum, der vor einigen Jahren auf dem Erfurter Domplatz stand und den Spitznamen „Rupfi“ bekam. Und in Anlehnung dessen, weil die Tanne alles andere als zerruft ist, wurde sie eben „Wuchti“ getauft.

Die Gemeinde Uder ließ sich auch nicht lumpen und steuerte eine Hebebühne bei. Denn ohne sie wäre es nicht möglich gewesen, die Lichterketten anzubringen. Und Andreas Franke teilt mit, ehe wieder böse Stimmen laut werden, dass dieser Baum auf alle Fälle hätte gefällt werden müssen. „Er stand an einer Grundstücksgrenze und musste weg“, sagt er. „Man hätte ihn auch zu Brennholz zersägen können. Aber so erfreut er nun einige Wochen lang die Einwohner von Hohengandern und die Gäste des Dorfes.“

Nur eine einzige Bedingung hatte Michael Richter: Sein Töchterchen sollte die erste sein, die den Baum „anknipst“. Und das durfte sie auch. Als der Baum fest verankert stand, Andreas Franke wieder ruhig atmete und die Lichterketten befestigt waren, durfte die letzte Verbindung schließen und den Baum in hellem Licht erstrahlen lassen. „Natürlich haben wir uns auf die Einhaltung aller Coronaregeln konzentriert, alle Abstände eingehalten und den Baum natürlich noch vorm Lockdown aufgestellt“, so Franke. Jetzt soll der Baum bis ins neue Jahr hinein allabendlich leuchten.