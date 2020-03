Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zeit zum Nachdenken

Fast menschenleer ist der Heiligenstädter Wilhelm. In der Leinefelder Bahnhofsstraße wie in der Haupteinkaufsstraße in Dingelstädt dürfte es nicht anders sein. Es ist noch nicht lange her, da haben wir uns an dieser Stelle Gedanken gemacht, wie die Innenstädte belebt werden können. Heute ist es gut, dass die Eichsfelder zuhause bleiben, soziale Kontakte meiden.

Doch beim Blick auf den leeren Wilhelm denkt man schon darüber nach, was es bedeuten würde, wenn das Wort Innenstadtsterben nicht nur ein Wort wäre. Was wäre, wenn die kleinen Läden nebenan für immer zu blieben? Ich erinnere mich noch daran, als der Leinefelder Milchhof vor Jahren schloss und danach mancher das bedauerte. Damals sagte jemand, dass die Leute es doch so gewollt hätten. Statt sich auf bunte andere Produkte zu stürzen, hätten sie doch den dort hergestellten Yoghurt essen können. Das Angebot, das man beim Bummel durch die Großstadt sieht, ist sicher mitunter verlockend. Und wer shoppt nicht mal gern in der bunten Verkaufswelt im Internet? Aber finden wir nicht auch ein Lieblingsstück in heimischen Läden und freuen uns dort über ein Schnäppchen? Ich denke, wer immer ein Geschäft bei uns vor der Tür betreibt, freut sich, uns zu sehen, wenn die Zeit dafür – nach Corona – wieder gekommen ist.