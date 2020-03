Christoph Weidner an der Quelle Eselsborn unterhalb der Burg Gleichenstein.

Wachstedt. Solange keine Lösung für Produktion und Besucher auf Burg Gleichenstein gefunden ist, steht die Sanierung still.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zermürbender Kampf um Trinkwasser

Einfach den Hahn aufdrehen und Trinkwasser in ein Glas füllen – dieser Traum rückt für die Burg Gleichenstein einmal mehr in weite Ferne. In den vergangenen neun Monaten hat das Burgteam alles Mögliche unternommen, um die historische Anlage endlich versorgen zu können. Bislang ohne Erfolg.

Christoph Weidner schildert, was er und seine Helfer hinter sich haben. Er ist auf Wasser angewiesen, damit er endlich die Produktion seiner Hanfprodukte beginnen kann, aus deren Erlös die Sanierung der Burg finanziert werden soll. Das wird wohl in die Millionen gehen. Seit Jahrhunderten bezogen die Gleichensteiner das Wasser vom Eselsborn. Das war auch zu DDR-Zeiten noch so, als die Burg ein Ferienlager war. Als Christoph Weidner die inzwischen marode Burg vor etwa zweieinhalb Jahren kaufte, war er davon ausgegangen, dass der Eselsborn zur Burg gehört. „Doch es sieht alles ganz anders aus.“ 90 Meter tief gebohrt: kein Wasser In alten Akten hat der Burghüter gelesen, dass die Quelle Anfang der 90er-Jahre noch als Besitz des Gleichensteins galt. Dann plötzlich findet sich Thüringenforst als Eigentümer in den Papieren. Nach vielen Beratungen mit zuständigen Ämtern entschied sich Weidner darum, einen Brunnen auf eigenem Grund an einer vielversprechenden Stelle zu bohren. Im Juli 2019 ging es los. Doch je tiefer die Firma bohrte, umso länger wurden die Gesichter. Selbst bei mehr als 90 Metern Tiefe steckte der Bohrer im Tonstein. Kein Tropfen Wasser. „Dann gab es noch die Hürde, dass ab einer Tiefe von 100 Metern eine neue Genehmigung vorliegen muss, nämlich die vom Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit“, erzählt Weidner mit unbewegtem Gesicht. Denn ab dieser Tiefe können Brennstäbe gelagert werden. Ein Bohrloch für nichts und wieder nichts Diese Genehmigung hatte er vorsichtshalber im Vorfeld beantragt, erhielt aber keinen schriftlichen Bescheid, den aber die Wasserbehörde des Landkreises verlangte. Bei einem Telefonat klärte sich das auf. „Die Behörde verschickt nur Ablehnungen. Wenn man nach vier Wochen nichts im Briefkasten hat, ist die Bohrung genehmigt.“ Es hat Zeit gekostet. Die Bohrfirma musste abrücken. Auch das Bergbauamt musste Weidner kontaktieren. Dann waren die Bescheide schriftlich da. Erst ab 400 Metern Tiefe müsse er erneut nachfragen. Die Bohrung konnte weitergehen. „Aber bei 130 Metern war immer noch nichts.“ Und zudem habe die Wasserbehörde des Landkreises auf einem neuen Antrag bestanden, um weiterbohren zu können. Bis heute gibt das ruhende Bohrloch keinen Tropfen Wasser her. Die denkmalgeschützte Burg Gleichenstein muss dringend saniert werden. Foto: Eckhard Jüngel Jetzt konzentrierte sich Weidner auf den Eselsborn. Er nahm Kontakt mit der Landesanstalt Thüringenforst auf und bat um Prüfung, ob er Abnehmer werden könnte. Das Forstamt Heiligenstadt zeigte sich aufgeschlossen, aber dann schaltete sich Erfurt ein. Weidner könne gern Wasser abnehmen, doch der Forst sei kein Wasserunternehmen und könne nur Rohwasser bereitstellen, keine Trinkwasserqualität. Um die Aufbereitung müsste sich Weidner selbst kümmern. Eine Wasserleitung wie Schweizer Käse Allerdings stand er bald vor ganz neuen Problemen, bei denen sich auch der stellvertretende Landrat Gerald Schneider (CDU) um eine Lösung bemühte, dafür nach Erfurt fuhr. Aber das Angebot des Forstes ist für den Burgherren inakzeptabel. Er soll nämlich die marode Quellfassung, auf die beim letzten Sturm auch noch ein Baum fiel, selbst reparieren. „Dazu kommt noch, dass es eine 100 Meter lange Leitung zum Pumphäuschen gibt, von dem erst das Wasser auf die Burg gelangen kann. Auch die liegt nicht auf meinem Grund und Boden“, sagt Weidner. „Und sie ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse.“ Das alles zu richten, belaufe sich auf knapp 100.000 Euro. „Und das Wasser soll ich auch noch bezahlen.“ Damit nicht genug, müsste er gar alles später wieder zurückbauen. Zudem hätte es nur einen jederzeit kündbaren Gestattungsvertrag gegeben, der aber dem Bauamt des Landkreises als gesicherte Wasserversorgung nicht reicht. Zwölf Jahre war die Burg für die Öffentlichkeit geschlossen. Die Sanierung wird Millionen verschlingen. Foto: Silvana Tismer Niederschmetternde Nitratwerte Aber das ist immer noch nicht alles. 2018 hat er das erste Mal das Wasser vom Eselsborn testen lassen. Das Ergebnis war niederschmetternd. „Die Nitratbelastung sprengte alle Grenzwerte. Bakterien und ähnliches können wir filtern, aber nicht Nitrat.“ Seitdem hat er mehrfach diese Werte überprüfen lassen, immer mit dem gleichen negativen Ergebnis. „Damit kann ich keine Lebensmittel herstellen.“ Die Nitratbelastung, ist Weidner sicher, resultiert aus der Aufhebung der Trinkwasserschutzzone, die die damalige Burgfalknerei 2005 beantragt hatte. „Jetzt düngen die Landwirte die Felder, die Nitrate gelangen ins Grundwasser“, hebt Weidner die Hände. Versäumnisse aus der Vergangenheit Eigentlich wollte er die Vergangenheit und Versäumnisse rund um den Gleichenstein ruhen lassen. „Aber all diese Probleme resultieren aus dieser Vergangenheit“, so sein Fazit. Bereits 1994 gab es Beratungen und Gespräche, eine Wasserleitung von Wachstedt zur Burg zu legen. Sie wurde nie gebaut. „Wie jemals die Falknerei und diese Öffentlichkeit haben stattfinden können, ist mir ein Rätsel“, sagt er. „Die Burg wurde als voll erschlossen an meine Vorbesitzer verkauft.“ Inzwischen hat sich der Eichsfelder Landtagsabgeordnete Thadäus König (CDU) eingeschaltet, sucht mit nach Lösungen. Weidner hofft auf neue Gespräche mit dem Landkreis für eine befristete Übergangslösung, um endlich an Trinkwasser zu gelangen, weiterbohren und das alles finanzieren zu können: Tankwagen. Unter Einhaltung gewisser Vorgaben stimmt das Veterinäramt zu. Aber auch diese Lösung sieht das Bauamt nicht als gesicherte Versorgung an, verweigert bislang die Genehmigung. „Ich bin Gerald Schneider für seine Bemühungen sehr dankbar“, sagt Weidner. Vielleicht lasse sich doch ein Kompromiss finden, um endlich Geld zu verdienen, damit die Sanierung der Burg weitergehen kann. „Ich musste schon zwei Leute entlassen, weil es einfach nicht mehr ging.“