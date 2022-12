Zu Besuch in der Bernteröder Bäckerei

Bernterode/Wipper. Kindergartenkinder backen 12 Bleche Plätzchen für ihr Fest.

Jede Menge Spaß hatten jetzt die Mädchen und Jungen des Kindergartens St. Josef aus Bernterode. Nach zweijähriger Coronapause konnten sie mit Leiterin Gisela Gunkel endlich wieder den örtlichen Bäckermeister Frank Fütterer besuchen. Der freute sich und gewährte nicht nur einen Einblick in die Backstube. Er erklärte den Gästen die vielen Gerätschaften und auch, was es braucht, bis das Brot auf dem Tisch steht. Und dann kam der Augenblick, auf den die Kinder gewartet hatten: das Plätzchenbacken. Am Ende waren es zwölf große Bleche, die mit in den Kindergarten genommen werden konnten. Dort wurden die Plätzchen hübsch verziert, denn am 14. Dezember ist Weihnachtsfeier.