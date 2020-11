Zum Tag der Gewalt gegen Frauen: Eichsfelder Frauenwohnung ist Zufluchtsort

Die Corona-Pandemie hat viele Schattenseiten und hinterlässt Spuren in Familien. Diese Erfahrung haben auch die Mitarbeiter der Frauenschutzwohnung gemacht, die sich in Trägerschaft des DRK-Kreisverbandes befindet. „Während des ersten Lockdowns waren alle wie gelähmt. Das haben auch wir gemerkt. Es gab keine Aufnahmen in der Frauenschutzwohnung, kaum Beratungen am Telefon oder online. Jeder war auf sich fixiert“, erzählt eine der Sozialarbeiterinnen. Doch schon zu dem Zeitpunkt war man sehr besorgt und vermutete, dass hinter den geschlossenen Wohnungstüren noch mehr Situationen eskalieren, Frauen körperlich wie seelisch misshandelt werden. „Wir haben aber gehofft, dass sich in der Krise die Familien vielleicht zusammenraufen, zusammenwachsen, dass sich das Bild ändert“, sagt ihre Kollegin.

Erste Online-Nachfragen von betroffenen Frauen, ob man in der Schutzwohnung aufgenommen werden könnte, gab es erst wieder ab Mai. Bis zum Sommer seien es dann nur vereinzelt Hilfesuchende mit Kindern gewesen, die Zuflucht und Unterstützung bei der Trennung von einem gewalttätigen Partner suchten.

Viele Nachfragen aus Thüringen und anderen Bundesländern wegen Aufnahmemöglichkeiten

Derzeit ist die Frauenschutzwohnung voll ausgelastet. Zudem gibt es viele Nachfragen aus Thüringen wie anderen Bundesländern mit Blick auf Aufnahmemöglichkeiten. „Doch es ist schwierig, Kapazitäten abzugeben, denn wichtig ist für die Frauen eine Betreuung vor Ort“, so die Sozialarbeiterin. Sie weiß, wie hoch die Hemmschwelle ist, trotz Demütigung und körperlicher Gewalt die eigenen vier Wände zu verlassen und einen Neustart zu wagen. Nach dem zweiten Lockdown, da sind sich die beiden Mitarbeiterinnen einig, hat sich die Situation in den Familien weiter zugespitzt, und das nicht nur, weil sich die finanzielle Lage verschlechtert hat. „Es fehlen Ausweichmöglichkeiten, und dann ist da die unmittelbare Nähe zum Partner und den Kindern. Konflikte werden da nicht weniger, häusliche Gewalt nimmt zu, auch wenn es die natürlich schon vor Corona gab. Die Situation ist ungewohnt, viele sind überfordert“, erklärt die Sozialarbeiterin. Und die Gewalt hat viele Gesichter. „Es wird geschlagen, getreten, beschimpft, gedemütigt, gedroht. Schätzungsweise ist jede dritte bis vierte Frau in Deutschland betroffen. Und auch im Eichsfeld haben wir nicht nur eine heile Familienwelt. Auch hier gibt es das alles, psychische, körperliche, sexualisierte und ökonomische Gewalt. Aber es gibt andererseits die Hilfsangebote“, sagt die Sozialarbeiterin.

Für die Mitarbeiter der Frauenschutzwohnung hat sich in den Monaten viel verändert, eines aber nicht: Sie sind 24 Stunden am Tag telefonisch oder per E-Mail für hilfesuchende Frauen Ansprechpartner. Darauf machen sie am Tag der Gewalt gegen Frauen, der an diesem Mittwoch begangen wird, nochmals aufmerksam.

Kooperationspartner sichern weiterhin Unterstützung zu

Mit vielen Ideen für Aktionen waren sie selbst in das Jahr gestartet. Doch geplante Veranstaltungen mussten abgesagt werden. So zum Beispiel die Tour mit dem DRK-Infobus, die Teilnahme mit einem Infostand beim Leinefelder Südstadtfest oder eine Filmvorführung beim Kulturfreitag in Heiligenstadt. „Allerdings sind uns unsere Netzwerkpartner treu geblieben und auch unsere Unterstützer, darunter die Turmapotheke in Leinefelde, die seit Jahren an unserer Seite ist. Wir dürfen uns zudem über Spenden von einheimischen Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen freuen“, sagt die Mitarbeiterin. Gern hätte man auch die Ausstellung „99 Gesichter und du“, in der Opfer und Täter zu Wort kommen und die von Gesprächen und Diskussionen begleitet wird, in einem Krankenhaus gezeigt.