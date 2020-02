Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Eichsfelder Christen und ihr jahrzehntelanges Ehrenamt

In den Eichsfelder Gemeinden gibt es viele Alltagshelden. Es sind Frauen und Männer, die sich engagieren, die sich einbringen und etwas für die Gemeinschaft tun. In der Regel sind sie auch die Bescheidenen. Sie machen kein Aufsehen, um das, was sie tun. Elisabeth Otto und Gerhard Nolte gehören zu diesen Menschen. Als Dankeschön und Anerkennung hat Bischof Ulrich Neymeyr ihnen jetzt die Elisabeth-Medaille verliehen.

Mit der Medaille, benannt nach der Erfurter Bistumspatronin, der heiligen Elisabeth von Thüringen, würdigt die Kirche das herausragende Engagement ehrenamtlich tätiger Frauen und Männer. Doppelte Ehrungist ganz besonderes Ereignis „Im Fall der jüngst Geehrten kommen fast 100 Jahre ehrenamtliches Wirkens für die Kirche zusammen“, sagt Bistumssprecher Peter Weidemann. „Jedoch von einem Medaillen-Hagel zu sprechen, wäre sicherlich übertrieben.“ Dass aber in der Pfarrei St. Michael in Weißenborn-Lüderode an einem Wochenende gleich zwei Personen mit der Elisabeth-Medaille des Bistums Erfurt ausgezeichnet würden, das sei ein äußerst seltenes Ereignis, wenn es überhaupt schon einmal vorgekommen sei. Mit der Ehrung überraschte Pfarrer Hubertus Iffland die beiden Senioren in Gottesdiensten. „Auf sie konnte und kann man sich stets verlassen“, erklärte der Geistliche, der weiß, wie wichtig die Wertschätzung für das Geleistete ist. Und die Kirchengemeinde sagt jetzt gern einmal öffentlich Dankeschön. Seniorin kümmert sichum Blumenschmuck Elisabeth Otto schmückt seit 1977 zur Freude der ganzen Gemeinde die Kirche St. Johannes der Täufer in Jützenbach. Der Kirchort gehört zur Pfarrei Weißenborn-Lüderode. Die Blumenfülle im Gotteshaus sei bei allen Anlässen immer wieder überwältigend, heißt es nicht nur in der Urkunde zur Verleihung der Elisabeth-Medaille. Elisabeth Otto scheut keinen Aufwand und bringt den Großteil der Blumenpracht aus ihrem eigenen Garten mit. Schon allein das sei ein großer Aufwand, meint Pfarrer Iffland, der die Arbeit wie viele andere Gemeindemitglieder zu schätzen weiß. Doch mit der blumigen Verschönerung allein ist es noch nicht getan. Trotz ihrer 76 Jahre packt die rüstige Seniorin außerdem gern und fleißig mit zu, wenn es um die Kirchenreinigung geht. Dass ihr Tun anerkannt wird, dürfte die Jützenbacherin gefreut haben, die die Medaille aus den Händen des Pfarrers in Empfang nehmen konnte. Mit der Elisabeth-Medaille des Bistums wurde Elisabeth Otto aus Jützenbach geehrt. Überreicht wurden die Urkunde und Medaille von Pfarrer Hubertus Iffland. Foto: Ingrid Deterding Jahrzehnteim Dienst der Gemeinde Wie Elisabeth Otto in Jützenbach gehört Gerhard Nolte in Weißenborn-Lüderode zu den Gründungsmitgliedern des Kirchenchores, in dem er von 1960 bis 2008 Mitglied war. „Auch bei ihm zählt das Ehrenamt eher nach Jahrzehnten denn nach Jahren“, meint der Bistumssprecher. Von 1958 bis 2008 war er auch im Kirchenvorstand, dabei hatte Gerhard Nolte viele Jahre das Amt als Vorsitzender inne. Von 1981 bis 2005 engagierte er sich zudem als Diakonats- und Kommunionhelfer und übte die Funktion des Küsters von 1992 bis 2008 aus. Als Gerhard Nolte im Jahr 2008 drei seiner Ehrenämter beendete, war er bereits 80 Jahre alt. Die Elisabeth-Medaille des Bistums empfing der heute 91-Jährige in der Sonntagsmesse, ebenfalls von Pfarrer Iffland.