Zwei Kilometer Glasfaser und sechs Verteiler

Die Telekom hat jetzt mit dem Ausbau von schnellen Internetanschlüssen in Arenshausen, Hohengandern und Marth sowie in Günterode und in Reinholterode begonnen. Los ging es jetzt mit den ersten Tiefbauarbeiten. Insgesamt verlegt die Telekom rund zwei Kilometer Glasfaser, 600 Meter Tiefbau und stellt sechs Verteiler mit moderner Technik auf. Von dem Glasfaser-Ausbau profitieren nach der Fertigstellung rund 1100 Haushalte.

Das neue Netz sei so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zuhause, Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind, sagt Telekom-Regionalmanager Roman Gebhardt. Das maximale Tempo beim Herunterladen steige auf bis zu 250 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s.

„Ein schneller Internetanschluss ist heute ein Muss“, sagt Ingo Stei-nicke, Referatsleiter des Landkreises Eichsfeld. „Nur die Kommune, die eine moderne digitale Infrastruktur besitzt, ist auch attraktiv für Familien und Unternehmen.“ Die Planungen seien abgeschlossen. „Jetzt graben wir“, sagt Roman Gebhard. „Wir werden die Beeinträchtigungen für die Anwohner so gering wie möglich halten. Wir gehen immer in überschaubaren Bauabschnitten vor.“ Die Telekom verlege die Glasfaserkabel zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und dem Verteiler am Straßenrand. Die grauen Kästen am Straßenrand werden zu Mini-Vermittlungsstellen umgebaut.

Interessierte können sich für weitere Informationen unter www.telekom.de/thueringen kostenlos registrieren. Mehr Informationen gebe es auch bei der Mehrmarkenwerkstadt, dem Telekom Partnershop und der Mega Company, alle in Heiligenstadt.