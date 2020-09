Zwei mutige Originale in Heiligenstadt mit künstlerischer Mission

Kleinkunst auf dem Wilhelm präsentieren, den Leuten etwas bieten, die Gastronomie unterstützen und etwas für die Belebung der Innenstadt tun, das wollen Volker Lamprecht und René Bürgi. Sie luden daher erstmals am Freitag- und Samstagabend zu einem Unterhaltungsprogramm ein. Der Karnevalist sowie sein Mitstreiter, seines Zeichens Wahl-Heiligenstädter und Aktionskünstler, gingen ihr Vorhaben beherzt an, schließlich sollte das Ganze der Auftakt einer neuen Kleinkunstreihe sein und anderen Mut machen, sich im kommenden Frühjahr, Sommer oder Herbst selbst auf die kleine Bühne mitten in der Innenstadt zu stellen.