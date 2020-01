Zwei neue Chefärzte im Eichsfeld-Klinikum

Das Eichsfeld-Klinikum freut sich über zwei neue Chefärzte. Dr. Raoul Stahrenberg in der Kardiologie in Worbis und Dr. Aktham Al-Ani in der Urologie in Reifenstein verstärken das Ärzteteam des Hauses. In der Kardiologie hatte erst vor zwei Jahren der Chef gewechselt.

Dr. Alae Bourakkadi hatte damals die Teamleitung in Worbis übernommen. Er gehe zu seiner Familie nach Koblenz zurück, erklärte der ärztliche Direktor des Eichsfeld-Klinikums, Dr. Uwe Schotte. Die Nachfolge trat zum 1. Januar dieses Jahres Dr. Raoul Stahrenberg an. Für beide Nachbesetzungen wurde ein sogenannter Head-Hunter eingesetzt, also jemand, der sich in ganz Deutschland auf die Suche nach einem passenden Bewerber für eine Stelle macht.

Das Herzkatheter-Labor sei gerade für die Diagnostik von Herzerkrankungen sehr wichtig, sagt Uwe Schotte. Man wolle aber auch in Notfallsituationen reagieren können, die Patienten nicht grundsätzlich ins Universitätsklinikum nach Göttingen schicken müssen, gerade wenn die Zeit drängt. So ist mit dem neuen Chefarzt auch geplant, Implantierungen durchzuführen. Ein Vorteil sei hierbei, dass ein solcher Eingriff im Nachhinein im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Worbis überwacht werden könne – kurze Wege also.

Neue Mitarbeiter für Kardiologie werden noch gesucht

Eine weitere Aufgabe für Raoul Stahrenberg werde sein, sich mit dem Rettungsdienst abzustimmen, um Regeln zu besprechen, wie bei einem Infarktverdacht vorgegangen werden soll. Also dass zum Beispiel ein Patient mit diesem Verdacht gleich nach Worbis gebracht werden kann.

Das Problem in der Kardiologie sei aktuell, dass mit dem alten Chef auch drei Mitarbeiter das Team verließen. „Da muss ein Teil der Mannschaft noch nachbesetzt werden“, sagt Schotte. „Die verbliebenen Mitarbeiter haben die Fahne aber gut hochgehalten.“ Trotzdem sei es momentan leider nicht möglich, das Herzkatheter-Labor rund um die Uhr zu besetzen. Nachts und an den Wochenenden fehle es an Personal. „Das Ziel ist, das so schnell wie möglich wieder hinzubekommen“, so der Ärztliche Direktor.

In der Urologie sehe das zum Glück anders aus. Dort könne man auf ein stabiles Team vertrauen. Der neue Chef dort ist Dr. Aktham Al-Ani. Er ist ein bekanntes Gesicht im Klinikum, denn er absolvierte seine Ausbildung im Haus und war über 20 Jahre niedergelassener Kardiologe im MVZ in Mühlhausen, das zum Eichsfeld-Klinikum gehört. Immer donnerstags stand er aber in Reifenstein im OP-Saal. Die Praxis in Mühlhausen wird er weiterhin zu 50 Prozent betreiben.

Urologie plant Roboter-Operationen

Und Al-Ani hat ein ambitioniertes Ziel, berichtet Uwe Schotte. Er möchte einen Teil der urologischen Operationen auf roboterassistierte Operationen umstellen. Dazu prüfe man gerade im Eichsfeld-Klinikum, ob ein OP-Roboter, wie es ihn bisher nur an Universitätskliniken und an großen OP-Zentren gibt, im Haus auslastbar, also sinnvoll wäre.

Was in der Urologie mittlerweile bereits zum Tagesgeschäft gehört, ist eine bestimmte robotergestützte Technik, die mit einem Wasserstrahl schneidet anstatt mit mechanischer Technik oder Hitzeeinwirkung eines Lasers. Mit dem Aqua-Beam-OP-Roboter können die Operateure überschüssiges Prostatagewebe, zum Beispiel bei einer gutartigen Prostatavergrößerung, genau und gleichzeitig schonend entfernen. „Im Gegensatz zu anderen Operationsverfahren können wir zu Beginn des Eingriffs mit dem Aqua-Beam den zu entfernenden Teil der Prostata besonders genau identifizieren und markieren“, erklärt Al-Ani. „Die markierten Bereiche werden vom Operateur schonend mit einem Hochdruck-Wasserstrahl unter computergestützter Führung entfernt.“ Das heißt, der Arzt sitzt an einem Joystick und führt den Roboter, während der Bereich mit Ultraschall überwacht wird. Somit sei der Eingriff präzise, schnell und reduziere die Reizung des Gewebes, erklärt der Chefarzt.

Anwendung vielleicht auch in anderen Bereichen

Der Patient profitiere mehrfach von der neuen Technik: Die Operationszeit sei sehr kurz, es komme kaum zu Blutungen, Risiken würden dadurch minimiert, und letztendlich müsse der Patient kürzere Zeit im Krankenhaus bleiben. Momentan, sagt Direktor Uwe Schotte, sei das Verfahren aber auf Operationen an der Prostata beschränkt. Auf 170 bis 200 Anwendungen kommt es im Jahr. Mit einem OP-Roboter, wie ihn das Eichsfeld-Klinikum im Auge hat, könnte man auch an anderen Organen wie der Niere oder der Blase arbeiten. Außerdem soll geprüft werden, ob der Roboter auch in anderen Abteilungen wie der Gynäkologie oder in der Chirurgie genutzt werden kann.