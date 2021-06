Zwei schwer Verletzte bei Unfällen im Eichsfeld

Dingelstädt. Bei einem Mopedunfall gab es in Dingelstädt zwei Verletzte. Wegen eines schwer verunglückten Radfahrers war in Silberhausen ein Hubschrauber im Einsatz.

Mopedfahrer schwer verletzt

Ein 15-jähriger Mopedfahrer wurde am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Dingelstädt im Eichsfeld schwer verletzt. Der Jugendliche fuhr gegen 6.50 Uhr auf der Lindenstraße in Richtung Neue Straße. In der Kreuzung zur Bahnhofstraße kollidierte er mit einem VW Bora, der auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof fuhr. Der Mopedfahrer stürzte. Seine 15-jährige Sozia wurde laut Polizei ebenfalls verletzt.

Beide Jugendlichen kamen ins Krankenhaus. Der 36-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Unfallhergang. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen.

Radfahrer schwer gestürzt

Mit schweren Kopfverletzungen brachte ein Rettungshubschrauber einen 73-jährigen Radfahrer in Silberhausen im Eichsfeld in ein Krankenhaus. Der Mann war mit einer Radfahrergruppe in Silberhausen unterwegs, als er auf einer Gefällstrecke schwer stürzte. Offensichtlich hatte er laut Polizei die Neigung unterschätzt.

