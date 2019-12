Gut Holz: In Stadtroda wird Kegel-Advent gefeiert

Am Sonnabend war Vereinsvorsitzender Jörg Himmelreich, der im Oktober 50 wurde, einer der gefragtesten Männer beim fünften Kegel-Advent am Schützenhaus in Stadtroda.

Seit 8 Uhr war er für „seinen“ SKK Gut Holz auf den Beinen. 10 Uhr begann das Punktspiel der dritten Mannschaft. 13 Uhr folgten die Sportfreunde von Stadtroda II. Das Punktspiel gegen Martinroda lief noch, da startete der vorweihnachtliche Kegel-Advent. Himmelreichs Blicke gingen gen Himmel. „Eigentlich hatten sie für Nachmittag gutes Wetter angekündigt“, sagte er. Der Wettergott hatte ein Einsehen. Wenig später hörte es auf zu regnen. Himmelreich als Weihnachtsmann im Einsatz Der Vereinsvorsitzende hatte sich keinesfalls untergestellt, um sich vor der Nässe zu schützen. Er half als Kegel-Aufsteller beim Galgenkeglern. Ein Mädchen, eine aktive Keglerin aus dem Verein, hielt den Vereinschef mächtig auf Trab. „Jörg, kannst du die Kegel aufstellen“, sagte sie wieder und wieder. „Jetzt warten wir mal, bis es etwas dunkler ist und noch ein paar Kinder mehr da sind“, sagte Himmelreich. Auf ihn wartete der nächste Einsatz: als Weihnachtsmann. Schon beim Adventsglühen in der Stadtrodaer Altstadt war Himmelreich als Rauschebart unterwegs. Dass der Weihnachtsbaum am Schützenhaus auch aus seinem Garten stammt, war logisch. „Für 2020 und 2021 haben wir auch schon einen Baum“, sagte Himmelreich. Am Abend war die Kegelbahn an die Mitglieder des Gernewitzer Feuerwehrvereins vermietet. „Sie waren schon letztes Jahr bei uns. Ihnen hatte es gefallen, da haben sie wieder gebucht“, sagte der SKK-Mann. 2020 feiert „Gut Holz“ sein 30-Jähriges Ursprünglich hatte sich Himmelreich den Kegel-Advent nur für die Kegler, die Verwandten und Bekannten sowie Helfer und Sponsoren des SKK ausgedacht. „Da die Faschinger ihr Vereinshaus gleich nebenan haben, hatten wir angefragt, ob wir nicht etwas zusammen machen könnten.“ Mit Faschinger meinte er die Mitglieder des Stadtrodaer Carneval-Clubs, kurz SCC. 2019 war für die Stadtrodaer Kegler ein gutes Jahr. Acht Mannschaften waren aktiv, fünf davon auf Landesebene. Wirtschaftlich ist der SKK stabil. „Unsere Bahn hat zwar 21 Jahre auf dem Buckel. Sie ist aber in einem guten Zustand. Dass hier und da mal Reparaturen anfallen, ist normal.“ 2020 wird das 30-jährige Bestehen von „Gut Holz“ gefeiert. Gründungsversammlung war am 23. Juli 1990. Der Termin fürs Festwochenende steht noch nicht fest – entweder im Frühjahr oder Herbst. Himmelreich wünscht sich zum Fest die Vollmershainer Schalmeien.