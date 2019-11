Zu wenig Wasser im Schkölener Burgteich

Der Burgteich in Schkölen leidet unter Wassermangel. Weil die Zuflüsse in diesem Jahr weniger Wasser liefern als in den vergangenen Jahren, ist der Wasserstand sehr niedrig. Wohin das Wasser abfließt, ist noch nicht geklärt.

Das Wasser im Schkölener Burgteich wird knapp. Die Ursache dafür ist unklar. „Wir wissen im Moment nicht, wohin das Wasser so stark abläuft“, sagt Bürgermeister Matthias Darnstädt. Am Sonnabend, 16. November, will man mit Hilfe der Feuerwehr dem Problem auf den Grund gehen: „Die legen einen Schlauch zu einem Tiefbrunnen am alten Dichtungswerk“, so der Bürgermeister. Dann werde das Wasser in den Teich gepumpt, um am Strömungsverlauf erkennen zu können, wohin das Wasser fließt. Die Feuerwehr nutze das Unternehmen gleich als Einsatzübung.