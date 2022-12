1,97 Promille: Autofahrer verwechselt in Erfurt Gleise und Straße

Erfurt. Fatale Verwechslung: Ein 51-jähriger Autofahrer hat Sonntagabend Straßenbahnschienen als Fahrbahn genutzt - und ist steckengeblieben. Der Grund war nicht nur Unachtsamkeit.

Ein angetrunkener Mann ist in Erfurt mit seinem Auto auf die Gleise der Straßenbahn gefahren und steckengeblieben. Der 51-Jährige habe am Sonntagabend gegen 22.20 Uhr irrtümlich angenommen, den Gleisbereich in der Gorkistraße als Straße nutzen zu können, sagte eine Sprecherin der Polizei Erfurt am frühen Montagmorgen. Hierbei habe er sich festgefahren und so den Straßenbahnverkehr zum Erliegen gebracht. Die Polizisten bemerkten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch. Ein Test ergab bei dem Mann einen Wert von 1,97 Promille. Er erhielt eine Strafanzeige.

Wegen einer zeitgleich beendeten Veranstaltung in der Messehalle ist es zu erheblichen Einschränkungen des Abreiseverkehrs mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gekommmen.

