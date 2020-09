16-Jährige in Erfurt von drei Männern bedrängt

In Erfurt sucht die Polizei zwei Männer, die am Mittwochmorgen einem 16-jährigen Mädchen geholfen haben. Wie die Polizei informierte, sei die 16-Jährige gegen 8 Uhr in der Bahnhofsunterführung in Richtung Stadtpark von drei Männern bedrängt worden.

Die Männer hätten das Mädchen festgehalten und sie gegen ihren Willen berührt. Die Männer konnten durch die Jugendliche wie folgt beschrieben werden: ca. 185-190 cm, muskulös, dunkle Haut, dunkle Augen. Sie sprachen gebrochen Deutsch und trugen weiße bzw. schwarze T-Shirts.

Dem Mädchen kamen dann zwei Männer zur Hilfe, welche auch durch die Täter angegangen wurden. Sie blieben bei der 16-Jährigen, bis sie in einen Bus einsteigen konnte. Die beiden Männer sowie weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Erfurt (0361 574324-602) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

