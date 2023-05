2000 Gäste bei Erfurts größtem Literatur-Festival des Frühlings

Erfurt. Menschen aus Film- und Fernsehen und bekannte Roman-Autoren zählten zum reichhaltigen Programm der Frühlingslese. Was das Publikum dabei zum lachen brachte.

Mit der Übergabe der vorgestellten Bücher an die Stadt- und Regionalbibliothek fand am Dienstag die Frühlingslese 2023 ihren traditionellen Abschluss. Nachdem das Festival in den vergangenen beiden Jahren den Corona-Einschränkungen zum Opfer gefallen war, konnten bei den insgesamt 14 Veranstaltungen knapp 2000 Gäste begrüßt werden. Immerhin die Hälfte der Lesungen waren ausverkauft.

Politische Themen im In- und Ausland

Damit ist noch nicht wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht, aber es geht aufwärts, zeigte sich Programmchefin Monika Rettig insgesamt zufrieden. Ein besonderer Schwerpunkt lag nach ihren Angaben in diesem Frühjahr auf politischen Büchern. Dabei schloss das Spektrum der aufgegriffenen Themen neben der Situation in Deutschland auch die Zustände in Krisengebieten wie dem Iran, Afghanistan oder Israel ein: „Die Abende mit Natalie Amiri, Christoph Reuter und Meron Mendel boten den Zuschauerinnen und Zuschauern eine einmalige Gelegenheit, aus erster Hand Einblicke in die aktuelle politische Lage dieser Länder zu erhalten“, erklärte Monika Rettig.

Bekannte Autoren aus Literatur- und Fernsehwelten

Aber auch unterhaltende Veranstaltungen kamen nicht zu kurz. Stephan Orth und Ulf Annel sorgten für humorvolle und unterhaltsame Abende, die das Publikum zum Lachen brachten und für gute Stimmung sorgten. Neben den hochkarätigen Referentinnen und Referenten gab es aber auch wieder wichtige neue Romane zu entdecken. Autoren wie Christoph Hein, David Safier, Dennis Gastmann und Jörg Thadeusz präsentierten ihre neuesten Werke und gaben Einblicke in ihre Schreibprozesse. Clemens Meyer fand sein Publikum mit einem literarischen Essay über Christa Wolf, der in der Reihe „Bücher meines Lebens“ erschienen ist. Als einen besonderen Höhepunkt der Frühlingslese 2023 führte die Programmchefin zudem den Abend mit Matthias Brandt und Jens Thomas im Theater Erfurt an.

Die Vorbereitungen für die Herbstlese sind in vollem Gange

Eine erfolgreiche Frühlingslese wäre ohne die bewährten Kooperationspartner nicht möglich gewesen. Politische Stiftungen, das Katholische Forum und der Erinnerungsort Topf & Söhne trugen mit ihren Kooperationen maßgeblich zum Gelingen des Festivals bei. Auch die treuen Sponsoren, allen voran die Sparkasse Mittelthüringen, verdienen für ihre Unterstützung wieder großen Dank, erklärte Monika Rettig mit Blick auf die langjährige Zusammenarbeit.

Doch nach der Frühlings- ist vor der Herbstlese. „Die vergangenen Wochen haben dem ganzen Team Rückenwind verschafft“, blickte die Programmchefin voraus. Im Moment wird mit Hochdruck an den Angeboten für den Herbst gearbeitet.