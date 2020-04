In Erfurt wird derzeit nach einem 21-Jährigen gesucht. (Symbolbild)

Erfurt. Seit dem 31. März wird in Erfurt ein 21-Jähriger vermisst. Der Mann ist aus dem Helios-Klinikum verschwunden.

21-Jähriger aus Erfurt vermisst

In Erfurt sucht die Polizei derzeit nach dem 21-jährigen Alex Sänger. Laut Polizei befand er sich in medizinischer Behandlung im Helios-Klinikum Erfurt. Dort wurde er letztmalig am 31. März, gegen 15:30 Uhr, gesehen. Seitdem sei er verschwunden.

Bei dem 21-Jährigen bestehe die akute Gefahr einer Eigengefährdung. Er ist etwa 170 cm groß, hat eine schlanke Statur, dunkelblonde gelockte Haare und einen leichten Kinnbart. Letztmalig trug er einen beigefarbenen Pullover sowie eine schwarze Jogginghose oder Jeans.

Wer hat Herrn Sänger seit dem 31.03.2020 gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Möglicherweise hat Herr Sänger Thüringen zwischenzeitlich verlassen. Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/7443-1465) unter Angabe der Vorgangsnummer 76085 entgegen.