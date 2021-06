22-Jähriger schwer verletzt im Krankenhaus - Mehr als 50.000 Euro Sachschaden

Erfurt. Ein 22-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zu Mittwoch bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er war in Erfurt unterwegs, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam.

In der Nacht zu Mittwoch ist ein 22-Jähriger mit seinem Audi in der Mühlhäuser Straße in Erfurt von der Fahrbahn abgekommen und gegen drei geparkte Autos gekracht. An zwei Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird auf mehr als 50.000 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

