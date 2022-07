Telefontrickbetrüger erbeuteten 2500 Euro von einem Mann in Erfurt mit einer dreisten Masche. (Symbolbild)

25-Jähriger in Erfurt um 2500 Euro betrogen

Erfurt. Telefontrickbetrüger rufen nun auch im Raum Erfurt an. Ein Mann fiel auf die dreiste Masche herein.

Ein 25-Jähriger ist in Erfurt laut Polizei um 2500 Euro betrogen worden. Mehrfach wurde sie von immer anderen Personen angerufen. Alle gaben sich als Mitarbeiter von Europol aus.

Sie behaupteten, dass der Mann in Schmuggel- und Schwarzgeldgeschäfte verwickelt sei, so die Polizei. Zur Abmilderung einer Strafe forderten sie Guthabenkarten im Wert von über 2500 Euro. Der 25-Jährige kam der Aufforderung nach und übergab die Codes an die Betrüger.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.