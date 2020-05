Erfurt Rund 250 Menschen haben in Erfurt am Samstag gegen die Corona-Einschränkungen protestiert. Sie forderten unter anderem einen Corona-Untersuchungsausschuss.

250 Teilnehmer bei Corona-Demo in Erfurt - Untersuchungsausschuss gefordert

In Erfurt demonstrierten am Samstagnachmittag etwa 250 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen und für weniger Einschränkungen im Alltag. Sie forderten unter anderem einen Corona-Untersuchungsausschuss. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen in unserem kostenlosen Corona-Liveblog.

