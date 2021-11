36.000 Euro Schaden: Brennender Lastwagen auf der A71 bei Erfurt

Erfurt/Schweinfurt. Beim Brand eines Lkw auf der A71 ist ein Schaden von 36.000 Euro entstanden. Der Fahrer hatte einen Defekt an der Bremse festgestellt. Kurz darauf entwickelte sich ein offenes Feuer am Rad.

Auf der A71 zwischen Erfurt und Schweinfurt hat am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr ein Lastwagen gebrannt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Fahrer Richtung Schweinfurt unterwegs, als er einen Schaden an der Bremse seines Fahrzeugs bemerkte und auf dem Seitenstreifen anhielt. Dort geriet dann ein Rad in Brand, die Flammen griffen auf den Lastwagen über. Dabei entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden von etwa 36.000 Euro.

Der Fahrer blieb unverletzt. Nach Angaben der Polizei löschte die Feuerwehr den Brand zügig. Die Fahrbahn in Richtung Schweinfurt wurde während der Löscharbeiten kurzzeitig komplett gesperrt. Kurz vor 23 Uhr waren die Bergungsarbeiten beendet, so dass der Verkehr wieder ungehindert fließen konnte.

Erst vor einer Woche war ein Lkw auf der A71 zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Nord und Erfurt-Stotternheim in Richtung Schweinfurt in Brand geraten. Von Mittag an entstanden bis zum Abend massive Verkehrsbehinderungen.

