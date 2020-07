Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

38 Tage ein Loch in der Fahrbahn

Am 15. Juni, einem Montag, ging es in die Tiefe in der Schwarzburger Straße in Marbach. Ein Schieber, der in einer unterirdischen Gasleitung überflüssig geworden war, sollte ausgebaut werden. Ruckzuck war das Bauloch gegraben. Spundwände wurden zum Schutz der Monteure gesetzt, Absperrzäune und eine Bauampel aufgestellt. Ab sofort ging es nur noch einspurig an dem Nadelöhr vorbei. Es lief. Doch dann geriet alles ins Stocken. Tagelang sah man keine Seele dort, gebaut wurde nicht. Nur die Ampel tat zuverlässig ihren Dienst, lotste den Verkehr am Loch in der Fahrbahn vorbei. Und manch Marbacher fragte sich, was da los sei. Keine Menschenseele zu sehen, kein Fortschritt erkennbar. Tagelang. Wochenlang. Eine Anfrage beim Amt für Tiefbau und Verkehr brachte zumindest die Erkenntnis, dass es sich um eine Baustelle der Stadtwerke handeln soll. Andreas Huhn, Abteilungsleiter Gasnetz bei den Stadtwerken, bringt Licht in das Dunkel. Die Dauerbaustelle habe ihren Ursprung in der Corona-Krise. Die bauausführende Firma habe ein Personalproblem bekommen. Fünf Kollegen aus dem Tiefbau seien fast gleichzeitig ausgefallen. „Wegen notwendiger Kinderbetreuung, da in den Schulen und Kindergärten Erkältungssymptome die Betreuung ausgeschlossen hätten. Um die innerstädtischen Maßnahmen voranzutreiben, mussten wir die Kapazitäten bei der o.g. Maßnahme reduzieren“, hieß es zur Erklärung. Mitarbeiter von Vebau seien an eine andere wichtige Baustelle in Anger-Nähe abgezogen worden. Das, so Huhn, sei am Ende personell nicht mehr zu kompensieren gewesen. Eine Entwicklung, die auch andere Baufirmen treffe. Da musste Marbach in der Prioritätenliste halt weichen.

