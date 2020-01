Die Bundespolizei holte den Mann aus der Regionalbahn in Erfurt, nach dem der eine Reisende bedroht hatte. (Symbolbild)

Erfurt. Ein Mann, der ohne Fahrkarte in einer Regionalbahn unterwegs war, hat auf der Fahr von Gotha nach Erfurt eine Mitreisende bedroht.

57-jähriger Schwarzfahrer bedroht Frau im Zug

Ein 57-Jähriger hat am Donnerstag in einer Regionalbahn eine Reisende bedroht. Der Mann hatte außerdem keine Fahrkarte. Wie die Polizei mitteilte, habe die Zugbegleiterin den 57-Jährigen in Erfurt von der Weiterfahrt ausgeschlossen, weil er keine Fahrkarte hatte.

Er weigerte sich aber den Zug zu verlassen. Die gerufene Bundespolizei stellte die Identität des Mannes fest und brachte ihn aus dem Zug. Der Schwarzfahrer hatte zuvor auf der Fahrt von Gotha nach Erfurt eine Reisende in der Bahn bedroht. Gegen den Mann läuft nun ein Verfahren wegen des Erschleichens von Leistungen und Bedrohung.