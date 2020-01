Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

6500 Euro gehen an die Erfurter Elterninitiative

Nach der Arbeit Gutes tun - das ist den Erfurter Soroptimistinnen gelungen bei einer „After-Work-Charity-Party“ im Presseklub. Mit Hilfe des Serviceclubs und dem Engagement der Gäste konnte Stephan Obst von der Firma VDB 6500 Euro an die Elterninitiative Leukämie- und Tumorerkrankter Kinder übergeben. Er hatte eine handgefertigte Vintage-Uhr zur Verfügung gestellt für diese Aktion. „Wir haben dabei zusätzlich mit 1500 Euro und das Musikwerk Erfurt sowie der Erfurter Kneipenchor mit Stefan Räsch mit 2500 Euro unterstützt“, informiert Cornelia Hopf-Lonzen begeistert vom Spendenergebnis.

Stefan Räsch (l.) und Christian Seidel (Mitte) stockten den Spenden-Betrag um 2500 Euro auf. Foto: Niclas Meister

„Danke an alle, die Lose gekauft haben“, so die Soroptimistin. Auch wenn nur einer gewinnen konnte, so kann er stolz von sich behaupten, eine Uhr zu besitzen, wie sie auch Johnny Depp am Arm trägt. Dank gilt auch dem Veranstaltungsort Presseklub und Heiko Gräfe. Leckereien wurden von Bachmann Catering zubereitet und auch von den Frauen der Männer serviert, die Mitglieder im befreundeten Serviceclub Lions Amplonius sind. Kinder der Klubschwestern und deren Freundinnen wiederum brachten die Leckerbissen zu den Gästen: „Den Servicegedanken bekommen die Kinder der Soris schon mit der Muttermilch“, heißt es daher bei den Soroptimisten. Für Musik sorgte DJ Willi. Die Effenberg-Models halfen im Service, Dirk Traut von der Tanzschule Traut brachte die Teilnehmer in Bewegung. „Außerdem gab es atemberaubende Tanzeinlagen der Nasty Stylistix“, wie Cornelia Hopf-Lonzen sagt. Damit nicht genug: „Abfahrt Lederhose“, das Duo Samu und Sascha, brachte die Charity-Party in Schwung mit Titeln wie „Cordula Grün“ und anderer Ohrwürmer.

Möglich gemacht hatten die Charity-Party außerdem viele Helfer im Hintergrund: Omas und Mütter hatten gebacken und für Snacks gesorgt. 2021 soll die Party auf alle Fälle wiederholt werden, kündigen die Soroptimisten an. Die gern auch neue Mitglieder in ihren Reihen aufnehmen: Eine E-Mail an info@cluberfurt.soroptimist.de ist ein möglicher Weg, um bei Interesse Kontakt aufnehmen.