80 Erfurter Vorschulkinder suchen noch eine Grundschule

Trotz wachsender Schülerzahlen hat die Stadt im Sommer noch ausreichend Platz, alle angemeldeten Erfurter Grundschüler aufzunehmen. Möglich wird das auch durch eine neue Grundschule, die am Langen Graben gegründet werden soll.

Zwei Grundschulen können allerdings nicht alle angemeldeten Schüler annehmen. Dabei handelt es sich laut dem Leiter des Staatlichen Schulamtes, Ralph Leipold, um die Grundschule am Steigerwald mit 27 Anmeldungen zu viel und um die Barfüßer-Grundschule. Dort müssen 53 Schüler abgelehnt werden.

Alle anderen Schulen können sämtliche Anmeldungen berücksichtigen. Einige von ihnen würden zwar bis zu zehn Schüler mehr aufnehmen als die Kapazität theoretisch hergibt. „Aber das ist durch schulorganisatorische Maßnahmen lösbar“, sagt Leipold.

Die Grundschulen haben einer Platzreserve von 51 Plätzen

An den Staatlichen Grundschulen, einschließlich den Primarstufen von Gemeinschaftsschulen und Förderzentren, wurden für das kommende Schuljahr 1996 ABC-Schützen angemeldet. Laut Bildungsamtsleiter Werner Ungewiß sind das 37 Schüler mehr als im Vorjahr.

Den Anmeldungen steht eine Gesamtkapazität von 2047 Plätzen gegenüber. Damit ergibt sich eine Reserve von 51 Plätzen.

„Das sind durchschnittlich nur zwei freie Plätze pro Schule“, warnt der Amtsleiter. „Wenn noch Kinder hinzukommen, stehen wir vor neuen Herausforderungen.“ Dabei denkt Werner Ungewiß vor allem an die großen Erfurter Bauprojekte, die vor der Fertigstellung stehen und in die dann sicher auch Familien mit Erstklässlern aus dem Umland ziehen werden.

Neue Grundschule „8a“ wird gegründet und soll in einigen Jahren umziehen

Die Reserve wird praktisch allein durch die neue Grundschule am Langen Graben gestemmt. Im nicht ausgelasteten Gebäude der Friedrich-Ebert-Regelschule starten im Sommer zwei erste Klassen mit zusammen 48 Plätzen. Diese Grundschule, die bislang unter dem Namen „8a“ läuft, soll aufwachsen und später an einen geplanten neuen Schulstandort an der Mühlhäuser Straße umziehen.

Die Grundschule 8a liegt günstig, denn sie soll besonders die nahe Europa-Grundschule an der Blumenstraße entlasten. Die Grundschule 8, wie sie offiziell heißt, war in den letzten Jahren zunehmend überfüllt und musste in manchen Jahren sogar sechs erste Klassen aufnehmen.

In diesem Jahr werden es fünf erste Klassen sein, was laut Amtsleiter Ungewiß immer noch grenzwertig ist. „Wir müssen runter auf vier“, meint er. Im kommenden Schuljahr sei dies aber nicht zu schaffen.

Schuleinzugsbezirke werden erst im Sommer 2021 aufgehoben

Laut Dezernentin Hofmann-Domke forderte die Stadt alle Eltern künftiger Grundschüler im September zur Anmeldung an einer Schule im Dezember auf. In dem Schreiben war auch die nächstgelegene Schule als Vorschlag erwähnt. Denn die mit dem neuen Schulnetzplan beschlossene Aufhebung der Einzugsbezirke trete erst im Schuljahr 2021/22 in Kraft, bestätigt Hofmann-Domke.

Das Schreiben diente zugleich als Anmeldezettel. Mehrfach-Anmeldungen wurden so unterbunden.

Für die beiden Schulen mit zu vielen Anmeldungen haben das Staatliche Schulamt und das städtische Bildungsamt ein Verfahren für den weiteren Umgang verabredet. Die Eltern der nicht angenommenen Schüler werden mit der Absage zugleich die Aufforderung erhalten, drei andere Wunschschulen anzugeben. Welche Schulen sich wegen ihrer freien Kapazitäten besonders empfehlen, wird dort ebenfalls genannt.

Standardisiertes Losverfahren als letztes Mittel

Für die dann immer noch nicht erfüllbaren Wünsche werde es ein standardisiertes Losverfahren geben, sagt Schulamtsleiter Leipold. Er rechnet aber damit, dass von den 80 betroffenen Schülern nur maximal jeder zehnte in diesem Lostopf landet. Diese Schüler würden dann an Schulen mit ausreichendem Platz verlost. „Wir hoffen in diesen Fällen auf eine einvernehmliche Lösung“, betont Dezernentin Hofmann-Domke.

Die freien Schulen nehmen im Sommer 256 Erstklässler auf, was in etwa dem Niveau der Vorjahre entspricht. „Diese Schulen entlasten die Stadt und erfüllen damit einen wichtigen Auftrag“, sagt Hofmann-Domke.

Zugleich betont Schulamtsleiter Ralph Leipold, dass die Staatlichen Schulen besonders in Erfurt eine „bunte Vielfalt schulischer Konzepte“ anbieten und den freien Schulen in diesem Punkt nicht nachstehen. „Es gibt zum Beispiel jahrgangsübergreifende Stammgruppen und Lernhäuser – die Stadt ermöglicht das trotz Platzmangels“, lobt er.