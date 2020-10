80 Prozent Einnahmeverlust: Erfurter Bahn spendabel trotz eingebrochenen Umsatzes

Die Erfurter Bahn (EB) ist so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland. Denn sie ist ein kommunales Unternehmen, von deren Gewinnen auch Erfurt profitiert. Dieses Jahr eher weniger bis gar nicht. Klar, Corona hat auch hier eine zerstörerische Spur durch die Bilanzen gezogen.

80 Prozent Einnahmeverlust, wie Thomas Grewing, der EB-Eisenbahnbetriebsleiter, konstatierte. Und trotzdem hat das Unternehmen gestern anderen geholfen. Mit einem Spendenscheck über 1000 Euro. Für die Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Suhl/Erfurt. Deren Schatzmeisterin Karin Allstädt konnte das großzügige Geschenk entgegen nehmen. Und damit das nicht weniger großzügige Spendenergebnis der diesjährigen Regenbogentour auf die stolze Summe von 25.000 Euro aufstocken.

„Das ist mit Abstand die größte Summe, die bei unseren Touren zusammengekommen ist“, bestätigt Michael Blanke, seit 17 Jahren der Organisator der Regenbogentour. Allerdings fand die 26. Ausgabe am 5. September diesmal wegen der pandemischen Zwänge in anderer Form statt. Fahren sonst etwa 700 Radler mit, waren es diesmal nur 35. Allesamt Bürgermeister der involvierten Orte und Sponsoren. Die Tour führte von Arnstadt über Erfurt nach Sömmerda. Auf genau jener Strecke, die nächstes Jahr, am 8. Mai, dann wieder mit Publikum gefahren werden soll. Mehr noch, 2021 sind gleich zwei Regenbogentouren geplant. Die zweite soll dann am 4. September von Erfurt über Gotha nach Eisenach führen.

Früher führte die Route mit Hilfe der Bundeswehr zehn Jahre lang immer von Erfurt nach Stadtilm und umgekehrt. Mit dabei – bis auf dieses Jahr – ein Zug mit einer Dampflok Baureihe 41 und historischen Waggons. Wer nicht radeln wollte, konnte unentgeltlich mitfahren. 2003 stieg die Bundeswehr aus und man pausierte. 2005 ging es weiter. Mit veränderter Idee. Nun sollte eine „Tour der Städte“ immer neue Ziele beinhalten. „2019 sind bei strömendem Regen 170 Leute mitgefahren“, erinnert sich Karin Allstädt. Darunter viele Kinder und ehemalige, inzwischen Genesene.

Erwachsene Teilnehmer zahlen 12,50 Euro Teilnehmergebühr, Kinder sieben. Dafür wird ein buntes Programm geboten. Der Erlös geht an die Initiative. Dazu kommen Spenden, Sponsorenleistungen, Erlöse aus einem T-Shirt-Verkauf und einer Tombola. Inzwischen habe es sich eingebürgert, dass Firmen mit ihrer Belegschaft mitradeln, so Allstädt. Jeder mit dem Gefühl, etwas Gutes zu tun, etwas Besonderes zu erleben. Im September lagen dann schlussendlich 24.000 Euro in der Spendenbox. Von denen allein die Spardabank 20.000 Euro und der Tanzsportverein Sömmerda 1000 Euro beigesteuert hatten. In den Jahr waren es „nur“ zwischen 8000 und 10.000 Euro.

Der gewaltige Betrag soll in diesem Jahr in Elternwohnung der Initiative fließen. Dort können Eltern und Angehörige der Kinder, die in der Kinderstation 33 des Helios Klinikums behandelt werden, in einer der vier Elternzimmer wohnen. Für kleines Geld. Ausgestattet ist die Wohnung mit Küche, Waschmaschine und Trockner. Sie sei diesen Sommer fast durchweg belegt gewesen. Von Müttern, Vätern und Geschwistern, die ihren Liebsten während der sechs- bis zwölfmonatigen Behandlung immer nah sein möchten. Das geht zwar auch im Helios, wo aber nur eine Begleitperson mit dem kleinen Patienten zusammen wohnen kann. Werden es mehr, zum Beispiel Geschwister, steht die Wohnung in der Nordhäuser Straße zur Verfügung. Finanziert durch die Initiative, die Geld auch in die Villa Kunterbunt im Helios und ein Bungalow in Suhl steckt. Rückzugs- und Erholungsraum für die Eltern mit ihren erkrankten Kindern. Der Bedarf sei hoch, so Karin Allstädt. 30 bis 40 Neuerkrankungen mit Leukämie oder Tumoren würden per anno im Klinikum aufgenommen. Die Initiative, die es schon seit 1991 gibt, zähle derzeit 100 Mitglieder, von denen fast jeder selber vom Schicksal eines krebskranken Kindes betroffen war oder ist. Ganz klar, dass die 2020er Spende mit viel Begeisterung aufgenommen wurde.

Die Erfurter Bahn hat 2020 einen massiven Umsatzeinbruch hinter sich, zählt aber auf Hilfe des Landes, das den Ausfall wenigsten teilkompensieren könnte. „Wir hatten Züge, in denen saßen nicht wie sonst 70 sondern höchstens noch zehn Fahrgäste“, so Thomas Grewing. Zum Glück habe man aber nur wenige Züge ganz aus dem Fahrplan streichen müssen. Und bislang habe es beim Personal noch keinen einzigen Corona-Ausfall gegeben. Obwohl es immer wieder auf den Strecken Ärger mit Maskenmuffeln und -verweigerern gebe. In nur zwei Wochen habe man im Oktober 300 Vorfälle gezählt. Deswegen habe man Sicherheitspersonal zur Stärkung der Mitarbeiter eingestellt. Zum Glück ging bislang alles glimpflich ab. Derzeit versuche man dennoch die Bundespolizei mit ins Boot zu holen. Masken, Handschuhe, Desinfektionsmittel, Durchsagen der Verhaltensregeln, Piktogramme und mobile Desinfektionsteams habe man bereitgestellt. Viel mehr gehe nicht, so Grewing.

Bei der Erfurter Bahn, die 1912 gegründet wurde und bis Mai 1998 Erfurter Industriebahn hieß, sind derzeit - inklusive der Südthüringer Bahn - 650 Mitarbeiter angestellt. Rund davon 300 sind Lokführer, von denen wiederum ein Zehntel Frauen sind. Die 97 Triebfahrzeuge - bei Neugründung 1998 waren es fünf – fahren zwischen Erfurt, Leipzig, Gera, Saalfeld, Weimar, Jena, Hof, Meiningen, Sonneberg und auch in Bayern (Schweinfurt, Bad Kissingen). Geht da noch mehr? „Gesundes Wachstum, warum nicht“, sagt Grewing. Man schaue immer nach Alternativen.