Acht Anzeigen beim Erfurter Corona-Spaziergang

Erfurt. Acht Anzeigen und zwei leicht verletzte Demonstranten - so lautet die Bilanz des Corona-Spaziergangs vom Montag.

Bis zu 1000 Menschen sind am Montag gegen die Corona-Maßnahmen in Erfurt auf die Straße gegangen. Ab 19 Uhr hatten sich zunächst 300 Teilnehmer beim Lutherdenkmal am Anger versammelt. Der Aufforderung der Polizei, Abstand zu halten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, kamen dabei die wenigsten nach. Ebenso wenig wurde der Aufforderung Folge geleistet, die Ansammlung aufzulösen. Stattdessen setzte sich ein bis auf 1000 Teilnehmer angewachsener Protestzug in Bewegung.

Da andere Wege von der Polizei abgeriegelt wurden, blieb als einziger Ausgang die Straße Krämpfertor, von wo aus der Zug auf den Juri-Gagarin-Ring gelangte. An der Kreuzung Bahnhofstraße stellte sich die Polizei den Demonstranten erneut in den Weg. Zurück am Anger löste sich die Ansammlung gegen 20.45 Uhr dann auf.

„Rädelsführer wurden einer Identitätsfeststellung unterzogen und gegen sie Anzeigen nach dem Versammlungsgesetz erstattet“, so die Polizei. Zwei Demonstranten seien leicht verletzt worden.