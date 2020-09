Erfurt. Polizei, Ordnungsamt und Sicherheitsdienst Condor kontrollieren Fahrscheine und Maskenpflicht in Erfurter Straßenbahnen.

Es ist 7.30 Uhr. Eine Gruppe bestehend aus Mitarbeitern der Firma Condor, des Ordnungsamtes und der Polizei trifft sich am Anger. Es wird geplauscht, bis sich die Gruppe in zwei Teams einteilt: Nord und Süd. Dann geht es los – eine arbeitsreiche Schicht liegt vor der Kontrollgruppe, später am Tag sollen sogar noch zwei Polizeiwagen angefordert werden müssen – davon geht zu diesem Zeitpunkt jedoch noch niemand aus.