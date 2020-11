Airbus parkt in Erfurt seine Neuen - Flugzeughersteller lobt Bedingungen

Besucher des Flughafens Erfurt-Weimar staunen nicht schlecht: Dort, wo sonst ein oder zwei Flugzeuge zu sehen waren, stehen seit einigen Wochen zwanzig oder mehr Maschinen.

Erfurt wirkt wie ein internationales Drehkreuz der Luftfahrt: An den Flugzeugen lassen sich leicht die Namen von chinesischen, vietnamesischen oder indischen Airlines erkennen. Was steckt dahinter? Der Flugzeugbauer Airbus parkt auf dem Thüringer Flughafen werksneue Maschinen vor der Auslieferung an die Kunden.

Durch die Corona-Krise verzögere sich die Übergabe der Maschinen an die Airlines, erläutert Airbus-Sprecher Heiko Stolzke. Da die Kapazität an Stellflächen am Airbus-Werk in Hamburg allerdings begrenzt sei, habe man sich schon im Frühjahr nach Ausweichmöglichkeiten umgesehen.

„Wir haben verschiedene Flughäfen angefragt, die in kurzer Reichweite zu Hamburg liegen, entsprechende Kapazitäten haben, um eine ganze Reihe von Flugzeugen aufzunehmen und über die entsprechenden technischen Voraussetzungen verfügen“, bestätigt Björn Möller, der als Chef mehrere Technikteams in Hamburg leitet.

In Erfurt standen zum Teil schon bis zu 24 Maschinen gleichzeitig

25 werksneue Airbus A321 parken auf dem Erfurter Flughafen - sie müssen regelmäßig gewartet, gecheckt und geflogen werden. Foto: Marco Schmidt

Neben dem Airport Erfurt-Weimar seien auch in Dresden und in Rostock-Laage eine Zeit lang Maschinen des Hamburger Flugzeugbauers stationiert gewesen. Inzwischen habe man den Vertrag mit dem sächsischen Flughafen auslaufen lassen, parke die Flieger jetzt nur noch in Rostock und in Thüringen. Bereits am 16. April dieses Jahres habe man dann das erste, fabrikneue Flugzeug nach Erfurt fliegen lassen. „Zwischenzeitlich standen hier bis zu 24 Maschinen gleichzeitig“, so Möller. Das sei die maximale Kapazität, die man vertraglich mit dem Flughafen Erfurt-Weimar vereinbart hat.

Über die Details der Vereinbarung zwischen dem Airport und dem Flugzeugbauer hält man sich allerdings bedeckt. Weder die Laufzeit des Vertrages noch die Parkgebühren will man öffentlich machen.

Flughafen-Chef Gerd Stöwer hatte auf eine entsprechende Frage lediglich schmunzelnd erklärt, dass die Parkgebühr für ein Flugzeug sicherlich höher sei, als die für ein Auto. Er hatte aber auch keinen Hehl daraus gemacht, dass die Einnahmen angesichts des Einbruchs bei den Passagierzahlen in Pandemiezeiten durchaus willkommen sind.

Bis zu elf Spezialisten von Airbus in Erfurt im Einsatz

Techniker Björn Möller prüft eine der nagelneuen Maschinen per Rundumcheck außen und innen. Foto: Marco Schmidt

Und nicht nur für den Airport rechnet sich die Präsenz der Flugzeuge in der Thüringer Landeshauptstadt. „Wir sind bereits seit April mit einem Team von Technikern am Erfurter Flughafen unterwegs, die in einem Hotel in der Stadt einquartiert sind“, bestätigte Björn Möller. Je nach dem Umfang der anstehenden Wartungsarbeiten an den Maschinen sind zwischen sechs und elf Spezialisten von Airbus in der Thüringer Landeshauptstadt im Einsatz.

Da die Maschinen nur kurzzeitig geparkt sind und jederzeit einsatzbereit gehalten werden, müssen sie in festgelegten Intervallen besichtigt werden.

Zudem seien alle zwei Wochen Triebwerksläufe nötig, müssen die Flugzeuge alle drei Wochen über die Start- und Landebahn rollen,dabei Bremstest absolvieren, und alle sechzig Tage sogar fliegen.

„Wir absolvieren dann ein festgelegte Testprogramm, bei dem alle Systeme genau überprüft werden“, bestätigte Thomas Heidemann, Versuchsingenieur und Testpilot bei Airbus. In einem vorher festgelegten Korridor werden dann Sink- und Steigflugmanöver geflogen, spezielle Höhen und Windverhältnisse ausgewertet.

Immer begleitet von einem festen Testcontroller der Flugsicherung. Der begleite dann ausschließlich diesen Flug unabhängig vom übrigen Luftverkehr.

Im Cockpit sei man dann zu dritt, neben zwei Piloten ist demnach immer auch ein Ingenieur anwesend. „Drei Augenpaare sehen mehr als zwei“, versichert Heidemann. So ein Checkflug sei wesentlich anspruchsvoller und anstrengender als ein normaler Linienflug, erläutert der Experte. Da sei man die gesamte Zeit über auf die Kontrolle der Technik fixiert. „Da ist nix mit 400 Fuß Höhe erreicht, jetzt Fahrwerk rein und dann den ersten Kaffee bestellen“, erklärte Heidemann schmunzelnd.

Hier ist Techniker Bjoörn Möller auf dem Weg in eine der Maschinen, um im Cockpit die Technik zu überprüfen. Foto: Marco Schmidt

Er ist einer von nur vier Airbus-Beschäftigten weltweit, die sowohl die Ausbildung zum Ingenieur absolviert haben, als auch zusätzlich die Fluglizenz als Pilot besitzen. „Es gibt noch einen Kollegen in Hamburg und zwei in Toulouse“, bestätigte Heidemann. Sie können auf Testflügen wahlweise auf der einen oder anderen Position im Cockpit eingesetzt werden.

Er habe mittlerweile fünf oder sechs Flüge nach Erfurt absolviert, berichtet der 57-jährige Pilot. Der Flughafen in der Thüringer Landeshauptstadt biete sehr gute Bedingungen, versichert Heidemann und lobt ausdrücklich die „schöne lange Bahn“.

„Wir sind hier sehr freundlich empfangen worden und werden von dem Mitarbeitern am Flughafen auch gut unterstützt“, bestätigt Heidemann. Ihm gefalle auch die Stadt Erfurt sehr.

Inzwischen habe man insgesamt 42 Maschinen zwischenzeitlich in Erfurt geparkt. „Da ist viel Bewegung drin“, sagte Björn Möller. Immer wieder werden Flugzeuge - in der Regel Maschinen der Typen A320 und A321 - aus Erfurt zur Auslieferung an die Kunden nach Hamburg zurückgeflogen und neue Maschinen dafür am Thüringer Airport geparkt.

