Auffällig unauffällig präsentierten sich die vier Musiker der Berliner Indie-Pop-Band „Die Höchste Eisenbahn“ am Samstagabend im Gewerkschaftshaus. Die erste Ansage nach dem zweiten Song ist ein schüchternes „Hallo, schön dass ihr da seid“, das Bühnenbild schlicht, zieren drei bunte Rechtecke mit Bandlogo in blau, rot, grün. Links steht in leuchtenden Buchstaben „Die Höchste“.

Was die Band so in den Mittelpunkt stellt, sind Musik und Texte, irgendwo zwischen Poesie und Politik, widersprüchlich und wenn auch Pop, dann doch zumindest aus der Zeit gefallen. Das wird gleich am Anfang deutlich. „Aufregend und neu“ heißt das erste Lied des Abends – ebenfalls der erste Song auf der Mitte August erschienen Platte mit dem naiv-wirkenden Titel „Ich glaube dir alles“.

Da heißt es „Alles ist verloren, quatsch, alles ist in Ordnung“ und weiter „Alles ist kaputt, mein Freund. Alles ist neu, neu, neu...“. Hinter den Textzeilen verbergen sich Kapitalismuskritik und die Frage nach dem Menschen in Zeiten des Neoliberalismus.

Was braucht er? Was glaubt er nur zu brauchen? Und eben ganz in diesem Sinne ist der Auftritt feingeistig verwoben, zurückhaltend und dennoch ausdrucksstark.

Das letzte Konzert der Tour zum neuen Album endet mit roten Luftballons im Publikum zu dem gleichnamigen Song. Letztes Lied vor den Zugaben ist „Was machst du dann“, gefolgt von der Hymne „Lisbeth“ und „Umsonst“, einem Song, der die Thematik des ersten Liedes spiegelt, wenn es heißt „Alles muss umsonst sein, sonst will ich’s nicht haben.“