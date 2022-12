Altes Malzwerk Erfurt: Jetzt geht’s tatsächlich los

Erfurt. Nach jahrelangem Gerangel wird jetzt im alten Malzwerk in der Thälmannstraße wirklich gebaut. 2026 sollen 275 Wohnungen fertig sein.

„Ein Viertel mit Charme und Zukunft“. Die Überschrift auf der Internetseite Malzquartier.de klingt vielversprechend. Man vergleicht die Gegend mit dem Prenzlauer Berg in Berlin. Die sich anschließende Eloge zur Stadt Erfurt macht neugierig. Ein fünfeinhalb Minuten langes Video mit Drohnenflug über und durch die Stadt untermalt den optischen Eindruck, versehen mit Erläuterungen zu Geschichte und Gegenwart. Ganz klar, hier wird hingebungsvoll geworben, denn es soll etwas verkauft werden - Wohnraum.

Nach jahrelangem Stillstand tut sich tatsächlich etwas im alten Malzwerk in der Thälmannstraße/Iderhoffstraße. Die wuchtige Industriebrache hatte viele Glücksritter mit zum Teil aberwitzigen Projektideen angelockt, die aber letztlich alle wieder zerstoben. Dann wurde sie verkauft und das Unternehmen Nordland Projekte GmbH aus dem niedersächsischen Langenhagen deutete ernsthafte Absichten an. Doch die ehrgeizigen Pläne scheiterten. Irgendwie. Wieder wechselte im November 2020 der Besitzer der Brache. Die Goldmann Group, der RB Entwicklungs GmbH & Co. KG und der Profi Partner AG aus Berlin firmieren nun unter dem Label „Malzquartier“.

Unsichtbare Abrissarbeiten in den Kellerräumen

Firmenchef Steffen Goldmann zerstreut die Zweifel. Die längste Zeit sei nichts getan worden. „Wir haben im November angefangen zu bauen“, sagt er. Man sehe von außen noch nicht all zu viel, weil an erster Stelle Abrissarbeiten stehen würden. Die würden aktuell in den Kellerräumen stattfinden. Nur die Bagger würden darauf hin deuten. Sukzessive würde aber der Fortgang dann auch im neuen Jahr sichtbar. Parallel zu den Abrissarbeiten würden neue Fundamente gelegt. Alles bleibe in der alten Hülle, aufgestockt werde nichts. Deshalb blieben die unterirdischen Arbeiten zur Stabilisierung der Gebäude zunächst unsichtbar. Irgendwann werde im Hof ein großes Loch zu sehen sein, wenn der Bau der Tiefgarage starte. Richtig nachvollziehbar werde der Baufortschritt, wenn die Bauleute das Silo an der Ecke Thälmannstraße/Theo Neubauer-Straße abreißen. Die Statiker seien gerade dabei, das zu berechnen, so Goldmann. Optisch auffallen werde auch, dass die gesamte Klinkerfassade eingerüstet wird. Die denkmalgeschützte Fassade bleibe vollständig erhalten, so das Versprechen des Projektentwicklers. Im Werbevideo heißt es: es entstehe „ein architektonisch faszinierender Mix aus Gründerzeit und Backstein-Expressionismus“.

5450 Euro im Durchschnitt pro Quadratmeter

Das Bauprojekt habe sich gegenüber der bisherigen Planung – natürlich – verteuert. Zahlen wollte Goldmann nicht nennen. Auch nicht, was die Kosten der Gesamtinvestition betreffe. Den durchschnittliche Quadratmeterpreis, den der Käufer zahlen muss, schon: 5450 Euro. Der erste Bauabschnitt im Haus A soll im zweiten Quartal 2025 fertiggestellt werden. Entstehen sollen 145 Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 52 und 127 Quadratmetern. 85 Prozent davon seien schon größtenteils an Kapitalanleger verkauft. Goldmann: „Sonst hätten wir ja nicht angefangen“. Der sich anschließende zweite Bauabschnitt Haus B soll dann bis Ende 2026 realisiert werden. Insgesamt sind 275 Wohnungen mit Parkett und Einbauküche, 122 Tiefgaragenstellplätze und zehn Gewerbeeinheiten vorgesehen.