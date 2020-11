Anger-Baustelle in Erfurts Zentrum geht in Verlängerung

Noch ein paar Tage Geduld müssen Passanten am Anger und Fahrgäste der Stadtbahn aufbringen: Mit dem wachsenden Baufortschritt soll die aufwendige Baustelle am Angerkreuz immer kleiner beziehungsweise die nutzbare Fläche für Fußgänger und zu den erlaubten Zeiten auch für Radfahrer wieder größer werden.

Verkehrsbetriebe nehmen Haltestellen am 27. November wieder in Betrieb

Die Baustelle musste noch ein zweites Mal in die Verlängerung gehen. Nun lautet der Fertigstellungstermin 28. November. Die wesentlichen Gründe für die Verzögerung sind immer noch die gleichen wie die für die erste Terminverschiebung von Anfang Oktober auf Mitte November.

Wegen des Zuschnitts der Granitplatten verzögerte sich die Baustelle am Angerkreuz. Foto: Marco Schmidt

Aber es gibt auch eine gute Nachricht, die Michael Nitschke, Betriebsleiter der Erfurter Verkehrsbetriebe AG (Evag) in diesem Zusammenhang zu verkünden hat: „Die Haltestellen am Anger werden am 27. November wieder in Betrieb genommen.“ Damit sei die umfangreiche Baumaßnahme dann beendet. Die Evag bedanke sich für die Geduld der Fahrgäste und aller Erfurter, denen im Zuge der Bauarbeiten viel abverlangt wurde, betont er.

Lieferschwierigkeiten der passgenau zugeschnittenen Granitsteine

Dem Corona-Geschehen zugeschriebene Lieferschwierigkeiten der passgenau zugeschnittenen Granitplatten, aber auch hochsommerliche Temperaturen im August sowie umfangreicher notwendige Leitungsverlegungen hatten die erste Verzögerung verursacht.

Rund um die neuen Entwässerungen und Einbauten wie Schächte und Hydrantenköpfe sollen die Granitplatten strahlenförmig ausgerichtet sein. Diese Platten mussten einzeln vermessen und zurechtgeschnitten werden. Die genauen Maße ergaben sich aber erst während des Bauverlaufs, so dass die Steine nicht vorher schon bestellt werden konnten.