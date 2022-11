Die auch oft als „Nudelbude“ betitelte Tellys-Filiale am Anger ist geschlossen.

Anger in Erfurt muss weiteren Leerstand verzeichnen

Erfurt. Ein weiteres gastronomisches Angebot hat die Erfurter Innenstadt verlassen. Daran konnte auch der prominente Schirmherr nichts ändern.

Der Anger ist um ein weiteres Geschäft leerer. Die Gastronomie-Kette „Tellys“ am Anger 81 gegenüber der Kaufmannskirche ist ausgezogen. Das Restaurant, in dem es hauptsächlich Nudelgerichte verschiedener Art gab, wurde in Erfurt nicht zuletzt durch den Fernseh-Restauranttester Christian Rach bekannt.

Dieser ist nicht nur Markenbotschafter der Pasta-Kette, sondern sponserte auch die Rezepte für die Gerichte. Im Februar 2019 hatte Tellys TST eröffnet und mit seinen fast 200 Nudel-Kombinationen das kulinarische Angebot der Innenstadt erweitert. Vor allem in den To-Go-Varianten war die Filiale bei den Erfurtern beliebt, die dort das Mittagsangebot nutzten.

Welches Geschäft die Fläche als nächstes bestücken soll, ist noch nicht bekannt. Vor allem der Anger ist momentan im Umbruch, da viele Geschäfte leer stehen, bzw. neu bespielt werden.