Erfurt. Zwei große neue Schulstandorte sollten entstehen, um die akute Schulplatznot in Erfurt zu lindern. Zumindest für diesen Zweck fällt einer jetzt aus.

Will die Stadt Erfurt wie geplant einen „Schulcampus West“ an der Blumenstraße errichten, müsste sie zuvor 2,5 Millionen Euro in ein Umsiedlungsprogramm für Feldhamster investieren. Das hat Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) bestätigt.