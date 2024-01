Erfurt. Überwachungskameras für den Anger sind inzwischen mehrheitlich gewollt. Doch streitet jetzt die Stadtspitze darüber, wer dafür zuständig sein soll – die Polizei oder die Ordnungsbehörde.

Dass Überwachungskameras die Sicherheit des Angers und anderer als heikel empfundener Orte in Erfurt verbessern könnten, wird kaum noch angezweifelt. Wie die Videoüberwachung am besten organisiert wird – durch die Polizei oder durch die städtischen Ordnungsbehörden – ist in der Stadtspitze jedoch umstritten.