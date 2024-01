Erfurt. Das Kontrollorgan für das Theater tritt am Mittwoch zusammen. Nun werden Befürchtungen laut, dass die Stadtspitze zu Vorwürfen des Machtmissbrauchs nur spärlich informiert.

Die CDU erhöht den Druck auf die Stadt in Sachen Theater. Sie fordert in einer Erklärung die Stadtverwaltung auf, den Abschlussbericht zur Untersuchung der Missbrauchsvorwürfe am Theater durch die Berliner Kanzlei FS-PP „in geeigneter Weise und so schnell wie möglich öffentlich zu machen“.