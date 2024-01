Erfurt. Kaum haben Stadträte den Bericht zu den Theater-Vorwürfen gelesen, wird der Druck auf die Stadtspitze zu groß. Oberbürgermeister Bausewein ist gezwungen, die Reißleine zu ziehen.

Stadträte zeigen sich entsetzt vom Inhalt des Untersuchungsberichtes zu den Vorwürfen von sexuellen Übergriffen und Machtmissbrauch am Theater. Am Morgen ruft Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) Vertreter von den Fraktionen des Stadtrates zusammen. Am Ende der Beratung steht die Beurlaubung von Theater-Chef Guy Montavon.