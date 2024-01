Erfurt. Warum dauerte es 13 Tage, bis der fertige Bericht über die Missbrauchsfälle am Theaer besprochen wurden. Kathleen Kröger über verlorene Zeit und fehlende Unterstützung.

Es muss Erschreckendes sein, was in dem Bericht über die Vorwürfe sexueller Übergriffe und Machtmissbrauchs zu lesen ist. Von Entsetzen war die Rede. So schweres Entsetzen, dass die Stadtpolitiker nach dem ersten Lesen eine Aussprache fordern – und die Abberufung des Generalintendanten.