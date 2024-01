Erfurt. Orchestervorstand mit klaren Worten zur Causa Montavon. Die Erfurter Stadtspitze stellt einen schnellen Neuanfang am Theater in Aussicht.

Mit emotionalen Worten melden sich die Musiker des Erfurter Theaters erstmals öffentlich zu Wort. In einem Schreiben an Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD), das auch den Stadtratsfraktionen zuging, kritisiert der Orchestervorstand die Ankündigung der Stadt, dass Guy Montavon bis Sommer 2024 am Theater verbleiben und anschließend als Berater fungieren soll. Eine Entscheidung soll am Mittwoch schon durch den Stadtrat gefällt werden.