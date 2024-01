Erfurt. Die ehemalige Gleichstellungsbeauftragte steht vor hohen Verfahrenskosten für ihre Klage gegen ihre fristlose Kündigung, nachdem sie die Theater-Affäre öffentlich machte. Eine bundesweite Spendenaktion soll helfen.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen (BAG) hat eine Spendenkampagne für die ehemalige Erfurter Gleichstellungsbeauftragte Mary-Ellen Witzmann gestartet. Diese hat vor dem Verwaltungsgericht gegen ihre Kündigung geklagt. „Es geht darum, ob sie gemäß des Thüringer Gleichstellungsgesetz gehandelt hat, als sie die sexuellen Belästigungen am Theater in Erfurt öffentlich gemacht und Betroffene unterstützt hat. Das Gericht soll über die Zulässigkeit ihrer Öffentlichkeitsarbeit entscheiden, als auch über den zulässigen Umfang ihrer Beratung für Betroffene in Fällen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz“, so die Bundessprecherinnen Katrin Brüninghold und Marie-Luise Löffler.