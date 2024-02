Erfurt. Eine Gruppe Erfurter wollte gemeinsam ein Mehrfamilienhaus sanieren und beziehen, mit niedrigen Mieten und Begegnungsraum. Daraus wird nichts. Jetzt werden Vorwürfe laut.

Wohnungen sind knapp, Mieten steigen rasant, besonders in Innenstädten und deren Umgebung. Nicht nur in Erfurt, in vielen deutschen Großstädten finden vor allem für junge Familien und ältere Menschen kaum passenden und erschwinglichen Wohnraum.