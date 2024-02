Erfurt. Markus Stelle hat einen neuen Wirkungsort gefunden. Und platzt vor Neugier.

Du musst, haben sie gesagt, das hat Tradition. Und irgendwie gebietet es ja auch die Höflichkeit, dass man sich vorstellt, statt dass man sich so mir nichts, dir nichts auf den Küchentischen oder in den Leseecken, auf den Handy- oder Tablet-Displays der Erfurter einschleicht. In dieser Rubrik, sagen die Kollegen, habe sich der Neue vorzustellen.