Erfurt. Michael Keller fragt sich, wer ist das, der da in Erfurt und anderswo auf der Bremse steht

Er treibt bevorzugt in diesen unwirtlich kühlen Tagen sein schleichendes Unwesen und sorgt dafür, dass man nicht von der Couch hochkommt und die von ihm zuvor heimtückisch an unbekanntem Ort platzierte Jogginghose anzieht. Wir reden hier von einem Fabelwesen, das jeder kennt, aber das noch nie jemand derart vor Augen bekommen hat, um es anschließend plastisch so zu beschreiben, dass man sich ein Bild hätte machen können – vom inneren Schweinehund.