Erfurt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schulleitung hat die Eltern in einem Schreiben gewarnt.

Nach einem sexuellen Übergriff auf ein Schulkind der Erfurter Johannesschule ermitteln derzeit Kripo und Staatsanwaltschaft. Die Schulleitung informierte die Eltern per Schreiben am 31. Januar von einem Vorfall, der sich am Tag zuvor ereignet haben soll. In dem Schreiben ist die Rede von einem „massiven sexuellen Übergriff“ auf ein Kind der Schule, das sich auf dem Nachhauseweg befunden habe.