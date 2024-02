Erfurt. Am Samstagabend kam es in Erfurt zu einem Unfall. Ein 26-jähriger Autofahrer kam von der Straße ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen eine Mauer.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in der Stauffenbergallee unterwegs. Am Schmidtstedter Knoten wollte er nach links in die Weimarische Straße abbiegen, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verlor. Dabei kam der 26-Jährige von der Straße ab und knallte mit seinem Fahrzeug gegen eine Mauer.