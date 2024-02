Erfurt. Unbekannte haben die Statue auf dem Erfurter Anger mit einem Stift bearbeitet. Zum Leidwesen der Passanten, wie unsere Kolumnistin Kathleen Kröger mitbekommen hat.

„Bissl müde sieht sie aus, die Maus“. Den Spruch kann man vielleicht am Nachmittag in einem Kindergarten hören oder gar in ungebührlicher Form anderenorts. Momentan wird so die Maus-Figur auf dem Anger angesprochen. So zumindest jüngst, als mich eben dieser Ausspruch auf dem Anger aufhorchen ließ. Wie kann die Statue, die offen durch die in der Kindersendung heiter klackernden Lider blickt, müde aussehen? Die Antwort findet sich gut sichtbar in Form von dicken Strichen unter den Augen, die an beiden Seiten durch schwarze Farbe auf den Kunsttoff gebracht wurde.