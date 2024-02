Erfurt. Zehntausende Zuschauer werden am Sonntag in Erfurt erwartet. Beim Verkehr gibt es Einschränkungen, bei den Motivwagen Überraschungen.

Am ersten Erfurter Karnevalsumzug seit 2020 werden sich nach Angaben der Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC) 35 Vereine mit 45 Fahrzeugen und rund 2000 Mitwirkenden beteiligen. Der Umzug beginnt am Sonntag (11. Februar) 13 Uhr und führt über die gewohnte Vier-Kilometer-Strecke mit Start und Ziel am Domplatz.