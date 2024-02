Erfurt. Nach monatelangen Bauarbeiten gibt es wieder einen Geldautomaten im Sparkassenfinanzzentrum. Der Weg dahin war spektakulär.

Auf den Etagen des Sparkassenfinanzzentrums in der Brühlervorstadt geht es oft um große Summen. Die Versorgung mit Bargeld war für die Anwohner der Gegend zuletzt schwierig. Die kleine Automatenfiliale der Sparkasse Mittelthüringen dort musste wegen Umbauarbeiten schließen. Doch jetzt ist Ersatz geschaffen worden. Am Donnerstag, den 8. Februar, soll er in Betrieb gehen.