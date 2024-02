Erfurt. Lampen, Schuhe und Lokomotiven, aber auch Nudeln, Schokolade und Backmischungen haben den Namen Erfurt getragen. Ein neues Buch gibt Einblicke dazu.

Unglück wird es ihm sicherlich nicht bringen, dafür eine Menge interessierter Leser: Das Buch „Traditionsunternehmen in Erfurt“ ist das inzwischen 13. Buch, das Ulrich Seidel auf den Buchmarkt gebracht hat. Zuvorderst der Unterhaltung wegen, weniger auf wissenschaftlichen Beinen, lädt er ein zu einer fotografischen Reise in die Vergangenheit und weckt Erinnerungen. Beispielsweise an „Erfurts Erfurter Schokolade“.