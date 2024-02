Erfurt. Wie lockt man Kinder von den Bildschirmen weg? Mit einem Museumsbesuch. Pustekuchen.

Sie sollen ja nicht so viel vor dem Bildschirm sitzen, die lieben Kleinen. Und wenn es draußen regnet, alle Basteleien erledigt und alle Brettspiele gespielt sind – warum nicht ins Museum? Also den Regenschirm aufgespannt und ab in die Große Arche. Das Naturkundemuseum ist ja wie Zoopark, nur im Trockenen. Und man kann viel näher ran an die Tiere.