Erfurt. Der Bahn-Chef Richard Lutz ist nach Erfurt gekommen, um über das Großprojekt in der ICE-City zu informieren. Was es ist, was es kostet und wann es fertig wird.

Mit dem „DB Campus“ in der Erfurter ICE-City will die Deutsche Bahn ein zentrales Schulungszentrum für ihre Mitarbeiter schaffen und zugleich das System Eisenbahn „verständlich erlebbar“ machen. Die genauen Pläne will der Vorstandschef Richard Lutz am Donnerstag persönlich vorstellen.